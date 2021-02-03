محافظ الشرقية يأمر بتطهير ورفع المخلفات من المصارف خلال جولته بمنيا القمح

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع تشوينات فرز القمامة والمتراكمة بقطعة أرض فضاء بالطريق الدائري للمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.





جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري بمنيا القمح والتي تم الإنتهاء منها بطول 2.7 كم وبعرض 10 أمتار لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تلاحظ للمحافظ وجود قطعة أرض تستخدم في تشوين وفرز القمامة ليأمر رئيس المدينة برفعها فورًا حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين ولإعادة الوجه الجمالي الحضاري للمدينة.





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كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة والتي تؤثر بشكل سلبي علي نظافة المدن، وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.





كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتعاون مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بتطهير مصرف سنهوا المار بالقرية ورفع ورد النيل والمخلفات والقمامة الملقاة به، والتي تعيق حركة المياه وتتسبب في انبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تتسبب في عدم وصول المياه إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع والمصارف.





جاء ذلك خلال زيارته لقرية سنهوا، يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية لتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي القرية والمُقام بتكلفة 210 ملايين جنيه.





أكد محافظ الشرقية ضرورة وضع خطة عمل بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للبدء في تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية وتلبية إحتياجات المزارعين ، ورفع ناتج التطهير من على جانبي الطرق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.





رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من شباب برلمان الشرقية.