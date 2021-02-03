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رياضة

قبل مواجهة اليوم.. بالأرقام| الإسماعيلي كعبه عالي على سموحة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:38 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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نانسي القاضي
أظهرت لغة الأرقام، تفوق الإسماعيلى على سموحة خلال المباريات التى جمعتهما بمسابقة الدورى المحلى.

ويتلقى الفريقان مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، لحساب الأسبوع العاشر من عمر البطولة المحلية.

وخاض الناديان 14 مباراة حيث فاز الإسماعيلى فى 6 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين.

وسجل لاعبو الإسماعيلى 25 هدفًا واستقبلت شباك الدراويش 20 هدفًا وحقق كلين شيت فى 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 18 لاعبًا .. إيمانويل بناهينى ودييجو كالديرون 3 أهداف لكلا منهما، أحمد على وحسنى عبد ربه وكريم بامبو هدفان لكلا منهما، أحمد سمير فرج وأحمد صديق وعبد الله السعيد وعمرو السولية وشوقى السعيد ومروان محسن وطه عادل وشكرى نجيب وإبراهيم حسن ولسعد الجزيرى وريتشارد بافور والناميبى بنسيون شيلونجو وعبد الرحمن مجدى هدفًا لكلا منهما
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