رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات





وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة بني سويف لتدريب الأئمة والواعظات، ويهدف البروتوكول لعقد دورات تدريبية بناءً على رغبة وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات بالتعاون مع الجامعة.





وقال الدكتور منصور حسن إنه سيتم عقد دورات للأئمة والواعظات في اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ومهارات إعلامية بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكليات ليتم التدريب بمقر الكليات التي يتم الاتفاق عليها بين كل من جامعة بني سويف ومديرية الأوقاف ببنى سويف، على يد أعضاء هيئة التدريس المتميزين في المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.

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وأوضح رئيس جامعة بني سويف أنه تم الاتفاق على فتح باب التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه بالجامعة للعام الدراسي 2021/2022، موجهًا الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتبنيه عقد تلك الدورات إيمانا بأهمية التدريب في حياة الفرد والمجتمع ورغبة وزارة الأوقاف في عقد تلك الدورات التدريبية للأئمة والواعظات.





ووجه الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الشكر للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وللجامعة على دعمهم المتواصل للارتقاء بالأئمة والدعاة داخل المحافظة بالتعاون لعقد تلك الدورات.



