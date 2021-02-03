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تعليم

جابر شديد : ١١٥٦ من طلاب جامعة الفيوم يشاركون في محو الأمية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:15 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد اليوم اجتماع اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي (محور محو الأمية)، برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، و بحضور  الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور آمال ربيع، المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمع محور محو الأمية، و رجب فاروق إمبابي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.

صرح الدكتور  أحمد جابر شديد ، أن عدد المشاركين من طلاب جامعة الفيوم في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار قد شهد طفرة كبيرة حيث تعدى عدد المشاركين أكثر من ١١٥٦ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة تم تدريبهم من خلال عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل على آليات وطرق محو الأمية والتواصل الفعال مع الطلاب الدارسين.

وأضاف شديد،  أنه قد تم تفعيل الاعتماد على عدد من وسائل التواصل الإلكتروني لتسهيل إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة لإنشاء دليل كامل للمشروع على موقع الجامعة يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات والمزايا العلمية والعملية للطلاب المشاركين.

فيما أشارت الدكتورة  آمال ربيع، إلى موافقة الجهات المعنية بالمحافظة على تجهيز الفصول الدراسية بكافة المراكز والقرى لإنشاء فصول محو الأمية على أن لا يزيد عدد الدارسين في الفصل الواحد عن ٥ دارسين تحقيقًا للإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي.


أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، تحقيق الجامعة تقدمًا ملموسًا في منح الدرجات والشهادات العلمية للباحثين خلال العام الجامعي 2020 حيث تم منح 284 درجة ماجستير و 114 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم بالإضافة إلى 2680 شهادة دبلوم تخصصي.

وأوضح شديد بأن ذلك يأتي وفقًا للخطة البحثية للجامعة 2016/2021 وتماشيًا مع خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تلبي طموحات المجتمع الأكاديمي وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

واحتلت كلية الطب النصيب الأكبر حيث تم منح 53 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، تلتها كلية التربية بنسبة 44 رسالة ماجستير و 16 رسالة دكتوراه، ثم كلية الهندسة بنسبة 41 رسالة ماجستير و 12 رسالة دكتوراه، ثم كلية الخدمة الاجتماعية بنسبة 20 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، ثم كلية الآداب بنسبة 16 رسالة ماجستير و12 رسالة دكتوراه.
جابر شديد : ١١٥٦ من طلاب جامعة الفيوم يشاركون في محو الأمية
جابر شديد : ١١٥٦ من طلاب جامعة الفيوم يشاركون في محو الأمية
جابر شديد : ١١٥٦ من طلاب جامعة الفيوم يشاركون في محو الأمية
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