ورشة عمل بالفيوم ترصد خدمات وفجوات الطفولة المبكرة في 3 محافظات

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف UNICEF ورشة العمل لرصد الخدمات والفجوات والتنسيق في مجال الطفولة المبكرة بمحافظات الفيوم وبني سويف والجيزة خلال الفترة من 3-4 فبراير 2021 بقاعة الحديقة الدولية بالفيوم.





حضر فعاليات افتتاح ورشة العمل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وإيمان أحمد زكي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة إيناس حجازى مسئول اليونيسف وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والبيئة والسكان وديوان محافظة الفيوم ومكتب الطفولة والأمومة والعلاقات العامة بتعليم الفيوم.





وتهدف ورشة العمل إلى رصد خدمات وفجوات الطفولة المبكرة فى المحافظات المستهدفة والتنسيق مع الجهات العاملة فى مجال الطفولة المبكرة وبحث سبل التعاون بين الوزارات والجمعيات الأهلية المعنية والمجلس من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة والمشروعات ذات الصلة من خلال تنسيق ورش العمل.





وخلال فعاليات ورشة العمل تم عرض تقديمي عن حقوق الطفل من منظور الأسرة الصغيرة ، وعرض مشروع تنمية الطفولة المبكرة، كما تم تقسيم الورشة إلى مجموعات عمل لمناقشة الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة فى المحافظة وجودة وكفاءة تلك الخدمات وتقديم حلول لتحسين جودة وكفاءة الطفولة المبكرة.





كما تم عرض أهم الحقوق الأساسية للطفل ومنها حق الطفل فى الصحة والحياة والبقاء والنمو، وحق الطفل فى التعليم والثقافة والترفيه، وحق الطفل فى الحماية، وحقوق الأطفال الفقراء، وحق الطفل فى رعاية الأمومة حماية للطفولة، وحق الطفل فى المشاركة وكذلك تم عرض المادة رقم 80 من دستور مصر 2015 والخاصة بالطفل.





وتحدثت الدكتورة سحر السنباطى عن المشروع القومي لتنمية الأسرة من خلال المرأة ودعم حقوق الطفل من خلال تقديم الاستراتيجية الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، وكذلك أشارت إلى مركز الدعم النفسي للأمهات والأطفال وحق الطفل فى الصحة والحماية والأمومة من أجل الطفولة، وأن الأم هى المعمل الأوحد للطفولة ويجب الاهتمام بها إلى أقصى درجة.





وفى كلمتها أشارت الدكتورة إيناس حجازى، إلى أهمية ورشة العمل فى تقديم استراتيجية الطفولة المبكرة.





وأشاد الدكتور أكرم حسن وكيل، وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالجهد المتميز المبذول فى العمل، وقدم رسالة شكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف ومنظمات المجمتع المدنى وجهودهم المثمرة فى المجتمع وتقديم الدعم للعملية التعليمية بما يثري عملية التعلم وينعكس بالإيجاب على أطفالنا.







