بعد حرائق الغابات.. العناكب تغزو أستراليا وتجتاح المنازل

عرضت قناة "الغد"، تقريرًا مصورًا، تحت عنوان :"جائحة العناكب.. العناكب تجتاح أستراليا".





وأشار التقرير، إلى أن هناك حدثا يتربع على التريند العالمي بعد هجوم عناكب الصياد ذات الأرجل الطويلة والمعروفة بسرعتها على بعض المناطق باستراليا وفقا لصور وفيديوهات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية .





وكشف التقرير، عن لقطات مخيفة للعناكب داخل المنازل، وذكرت ليزي لوي أخصائية علم العنكبوت في جامعة ماكواري، أن هذا النوع من العناكب غير ضار لأن بصرها ضعيف وعادة ما تكون مرتبكة وليست شديدة السمية وذكرت أن انتشار العناكب يعود لموسم التكاثر في أستراليا.



