‏البرلمان يواصل جلساته ويستمع لوزيري الاتصالات والتخطيط.. الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل حيث يستمع إلى بيان الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات والمعلومات عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة يوم الاحد كما يستمع البرلمان يوم الاثنين لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بشان الموقف التنفيذي للبرنامج الوزارة.
ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عم مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقدرين الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليارين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.
ويناقش البرلمان الثلاثاء تقرير المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 20 20 بشأن الموافقة على التعديل الرابع الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مشقن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو2020.
وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الأفريقية ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والزراعة والراعي والأمن الغذائي وصار والحيوانية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 20 20 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية و برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة التعاون المشترك من خلال ما نصه التعاون وآلية التنسيق بين زين بلدان اجل من أجل إفريقيا بمصر كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة و مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسات الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750,000 دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة الثلوث وصحة البيئة لتمويل المشروع الادارة المستدامة لي الملوث هات العضوية الثابتة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني و مكاتب لجين التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و العلاقات الخارجية وشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية والوكيله الاسبانية التعاون للتعاون الدولي من أجل التنمية عشان التقديم الوكيلة من حال الحكومة المصرية بمبلغ 200 الف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئات بيئة عمل آمنة تحقيق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية وي وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي الشؤون الاقتصادية و الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاق منيحة مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربيةوالباقي الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تحديث الخط الأول لمادة القاهرة مرحلة التحديث الأولى بمبلغ ٢ مليون و ٥٠٠٠ الاف يورو