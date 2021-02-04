‏البرلمان يواصل جلساته ويستمع لوزيري الاتصالات والتخطيط.. الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل حيث يستمع إلى بيان الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات والمعلومات عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة يوم الاحد كما يستمع ‏البرلمان يوم الاثنين لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ‏‏بشان الموقف التنفيذي للبرنامج الوزارة.





‏ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عم مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام ‏قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب ‏ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ‏والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقدرين الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليارين ياباني ‏للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.





‏ويناقش البرلمان الثلاثاء تقرير المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 ‏ لسنة 20 20 بشأن الموافقة على التعديل الرابع الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مشقن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو‏2020.



