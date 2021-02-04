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أخبار العالم

تقرير: من المستحيل سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في مايو القادم

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:35 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد تقرير أمريكي حديث أن جماعة طالبان الأفغانية لم تلتزم بالشروط التي تضمن الانسحاب الكامل للقوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان بحلول شهر مايو القادم.
وأوصى التقرير، الذي أصدرته لجنة منتدبة من قبل الكونجرس الأمريكي، بإعادة التركيز على شروط الانسحاب الواردة في اتفاق العام الماضي، بين الإدارة الأمريكية السابقة وبين طالبان، والعمل على تمديد المهلة المحددة لانسحاب القوات والتي أوشكت على الانتهاء.
وبين تقرير اللجنة، وهي اللجنة التي حملت اسم "مجموعة دراسة أفغانستان" أنه سيكون من الصعب للغاية، وربما من المستحيل، إنجاز الانسحاب بحلول شهر مايو 2021، وهو الموعد الذي تضمنه الاتفاق الذي أكد على ضرورة سحب القوات بحلوله.
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس الأركان المشتركة سابقا للجيش الأمريكي، وعمل في ظل إدارة الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، والرئيس المشارك للجنة التي أصدرت التقرير، إن اللجنة حاولت ألا تتعامل مع القضية بصورة عاطفية، من حيث مدى ضرورة البقاء أو الرحيل، لأن القوات الأمريكية موجودة بأفغانستان منذ 20 عاما، ولكن التعامل مع القضية بما يقتضيه المنظور المنطقي والتحليلي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قلل القوات الأمريكية بأفغانستان قبيل مغادرته السلطة إلى 2500 جندي وهو أدنى مستوى لحجم تلك القوات منذ عام 2001 لكن اللجنة رأت في تقريرها أن العدد الأمثل لهذه القوات هو 4500 جندي.

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