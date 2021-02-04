ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس العالم للأندية ..خبرة الأهلي تصطدم بطموحات الدحيل في قمة عربية مثيرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:44 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء الوطن العربي مساء اليوم الخميس صوب استاد "المدينة التعليمية" بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباراة الدحيل القطري والأهلي المصري في بداية مشوار الفريقين ببطولة العالم للأندية.

ويستهل الفريقان مسيرتهما في هذه النسخة من المونديال بمواجهة عربية خالصة على أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، ما يضفي صبغة عالمية أخرى على هذه المواجهة العربية في البطولة الكبيرة للأندية.

ويلتقي الفريقان اليوم في الدور الثاني للبطولة على مقعد في المربع الذهبي لهذه النسخة حيث تحسم المباراة بطاقة التأهل لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في المربع الذهبي للبطولة يوم الإثنين المقبل.

وتكتسي المباراة بأهمية بالغة لكونها مواجهة عربية خالصة من ناحية وكذلك لأنها تجمع بين فريق الدحيل ممثل البلد المضيف والأهلي بطل القارة الأفريقية وصاحب الخبرة الكبيرة بالبطولة العالمية.

ويخوض الدحيل البطولة للمرة الأولى في تاريخه حيث حجز مقعده في هذه النسخة من خلال الفوز بلقب الدوري القطري لكرة القدم.

وللنسخة الرابعة عشر على التوالي، يشارك فريق من البلد المضيف في البطولة وذلك في إطار حرص الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على الحضور والنجاح الجماهيري للبطولة وهو ما تحقق في العديد من النسخ الماضية وينتظر أن يمتد في هذه النسخة رغم القيود والاشتراطات المفروضة على الحضور الجماهيري بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يستهل الدحيل مسيرته في البطولة أمس الأول الإثنين بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول للبطولة ولكن ممثل اتحاد أوقيانوسيا اعتذر عن عدم المشاركة في هذه النسخة قبل انطلاقها بسبب القيود المفروضة على السفر في بلاده ضمن الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

وفي المقابل، يخوض الأهلي البطولة للمرة السادسة في تاريخه ممثلا عن القارة الأفريقية بعدما توج بلقب دوري الأبطال في 2020 .

وكان الفريق حقق أفضل نتائجه في نسخة 2006 عندما أحرز الميدالية البرونزية للبطولة، ما يعني أن الفريق يتسلح بالخبرة في هذه البطولة وإن كانت آخر مشاركة سابقة له في البطولة عام 2013 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي المصري رابع المتأهلين لمونديال الأندية في قطر

بعد حصده اللقب الأفريقي التاسع.. سعد الصغير يهدى الأهلي أغنية خاصة

صدام محتمل مع بايرن ميونخ.. تعرف على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي في كأس مصر

كأس العالم للأندية 2020.. كل ما تريد معرفته عن موقف الأهلي ومباراياته

تعرف على الفرق الـ «الأربعة» المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم قرار إلغاء الـ VAR في الدوري المصري.. فيديو

بعد عام من تعافيه.. وفاة أول بريطاني أصيب بـ كورونا في ووهان الصينية

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.. فيديو

وفاة الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

Advertisements

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

المقاصة: علاقة إيهاب جلال معنا أكبر من الشرط الجزائي.. وهذه التفاصيل المالية لبيع مروان للزمالك

أنا أهلاوي.. أحمد مجاهد يكشف ما حدث لتخفيف عقوبة محمد الشناوي مع الأهلي.. فيديو

اتحاد الكرة يحسم قرار إلغاء الـ VAR في الدوري المصري.. فيديو

جيلبرتو: أرفض المقارنة بمعلول.. والأهلي يستحق التتويج بكأس العالم للأندية

أحمد مجاهد: حالة وحيدة تدفعنا لإلغاء الموسم.. ولا يوجد سند رسمي لتصميم لوجو الدوري

أحمد مجاهد يكشف حقيقة محاولات شوبير لإيقاف النشاط الرياضي في مصر.. فيديو

حسام غالي: أرفض بدء الأهلي بالشحات أمام الدحيل.. ومعلول وطاهر وأفشة يصنعون الفارق

بسبب الكمامة.. أيمن عبد العزيز يكشف تفاصيل تعديه على ناشئ الزمالك بالضرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك