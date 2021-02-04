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حوادث

إحالة أوراق عاطل قتل صديقه بالشرقية إلى المفتي

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:50 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب في جلستها المنعقدة أمس حكمها بإحالة أوراق "رجب ال" صاحب مكبس قش، مقيم أولاد صقر، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاتهامه بقتل عامل خنقا إثر خلافات بينهما.


وحددت المحكمة جلسة اليوم الثانى من دور شهر مارس للنطق بالحكم، كما حددت ذات الجلسة للحكم على المتهم الثانى.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوصول "رجب ع " الى مستشفى أولاد صقر جثة هامدة، وتبين من التحريات قيام "رجب ال" 26 سنة، صاحب مكبس قش، و"رمضان م" 23 سنة عامل زراعى، مقيمان  بدائرة المركز، باستدراج المجنى عليه من منزله للجلوس معهما.


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وأضافت التحريات أنه عقب وصول المجني عليه إلى "الجرن" الخاص بالمتهم الأول، قام المتهم الثاني بتقييده وخنقه الأول، قاصدين إزهاق روحه بسبب خلافات سابقة بينهما وبين المجني عليه.

 

تم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين على ذمة القضية رقم  10190 لسنة  2019 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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