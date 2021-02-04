ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سقوط السماوى مستمر.. "دكة" رمضان صبحي في بيراميدز تثير الجدل

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:49 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
عمرو الحلوانى

حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها داخل الشارع الكروى فى مصر خلال الساعات الماضية بسبب جلوس رمضان صبحى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على مقاعد البدلاء خلال مواجهة إنبي أمس .

وفاجأ الأرجنتينى أروبارينا، الجميع بوضع رمضان صبحي النجم الأبرز فى بيراميدز على مقاعد البدلاء فى مباراة إنبي التى أقيمت أمس والتى خسرها بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وفرضت العديد من التساؤلات نفسها على وضع رمضان صبحي على مقاعد البدلاء ، وبدأ البعض يطرح عددا من الأسئلة وجاء على رأسها هل وضع رمضان صبحي على دكة البدلاء بسبب مستواه المتفاوت فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز أم وجهة نظر فنية من قبل المدير الفنى والذى يرغب فى إراحة نجمه الأبرز بسبب ضغط المباريات وما إلى ذلك.

وواصل  بيراميدز عروضه السيئة بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى بعد تلقيه هزيمة جديدة بالبطولة عقب خسارته أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما بالجولة الـ 11 من البطولة  وهو الأمر الذى أدى إلى تجميد رصيد بيراميدز عند 15 نقطة محتلا بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

وأصبح الفريق السماوى وفقا لمؤشراته فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز بعيدا بشكل كبير عن دائرة المنافسة فى مسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد فقده العديد من النقاط .

 وشهدت الجولات الماضية من مسابقة الدوري تخبط كبير على مستوى النتائج بالنسبة لبيراميدز ، فالفريق لم يحقق سوي 3 انتصارات فقط من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري بالإضافة إلى خسارته فى مباراتين بجانب تعادله فى 6 مباريات وهو ما يشير إلى أن الفريق يقترب من الخروج من دائرة المنافسة على لقب الدوري .

 وكان بيراميدز أجرى عددا من الصفقات القوية خلال الفترة الماضية مثل رمضان صبحي وأحمد فتحى وأحمد الشيخ والأوروجويانى رولان وأسامة جلال وأحمد سامى بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الأرجنتينى أروبارينا  أملا فى المنافسة على البطولات المختلفة .

Advertisements
Advertisements

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

سقوط السماوى مستمر.. "دكة" رمضان صبحي في بيراميدز تثير الجدل

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

هجوم ناري.. تشكيل الدحيل المتوقع لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

لا سيطرة علي أوضة اللبس.. شوبير: رمضان صبحي مش مركز مع بيراميدز

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

تحذير للاعبي الأهلي من حكم مباراة الدحيل

أشعر بالتواضع.. تعليق جديد من موسيمانى قبل ساعات من مواجهة الأهلى والدحيل

صراع الملايين.. تعرف على القيمة التسويقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

عاجل.. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021