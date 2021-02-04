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تكنولوجيا

سوني تبيع 4.5 مليون وحدة تحكم من بلايستيشن 5 أواخر العام الماضي

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:54 م
وحدة التحكم الجديدة
وحدة التحكم الجديدة للألعاب Playstation 5
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شيماء عبد المنعم
نشرت سوني نتائجها المالية للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، وهي الفترة التي تعد الربع الثالث من السنة المالية للشركة اليابانية، وهي نفس فترة العطلة التي شهدت إطلاق وحدة التحكم الجديدة للألعاب Playstation 5.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شهدت شركة سوني اليابانية مبيعات بلغت 4.6 مليون منصة PlayStation 5 في جميع أنحاء العالم في عام 2020، في الوقت نفسه باعت الشركة اليابانية مليون هاتف ذكي فقط بانخفاض 23٪ سنويا.


وباعت سوني عددا أقل من أجهزة التحكم الخاصة بها، في الربع الثالث من العام الماضي 2020، حيث شحنت شركة الألكترونيات 1.4 مليون وحدة من منصة PlayStation 4، وذلك خلال الربع الأخير من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين بانخفاض 77 % مقارنة بما كانت عليه في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.


وتبدأ أسعار وحدة التحكم بالألعاب PS4، من 399 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 6,256 جنيها مصريا) للإصدار الرقمي، أما الإصدار ذو محرك الأقراص الصلبة فيأتي بسعر 499 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 7824 جنيها مصريا).


وارتفعت إيرادات سوني بنسبة 40% ، والتي بلغت 8.4 مليار دولار مقترنة بمبيعات أحدث وحدات التكم الخاصة بها PlayStation 5، وقفزت الأرباح التشغيلية للربع الثالث بنسبة 20% .


ويبلغ سعر PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 حوالى 500 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8000 جنيه مصري) للإصدار الرقمي، والذي يأتي بمعالج سريع جدًا وممتاز للألعاب من نوع AMD Zen 2 ثمانى النواة بقوة 3.5GHz، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 825 جيجابايت من نوع SSD مما يعطي للجهاز سرعة فائقة، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 2.23 جيجاهرتز.  

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