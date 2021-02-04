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أخبار البلد

شاهد.. من صحراء جرداء لمقر عالمي.. مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وضعت الحكومة اللمسات النهائية لعدد من الوزارات والهيئات التابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا للانتقال إليه العام الحالي، ومن ضمن هذه المقار "مجلس الوزراء" بالعاصمة، والذي يقع في منتصف الحي الحكومي.


ويتضمن مقر مجلس الوزراء ثلاثة أدوار على مساحة 26 ألف متر مسطح، بالإضافة لمسطحات خضراء بمساحة 50 ألف متر مسطح.


ويحتوى الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثانى على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.


أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالى، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد أمس، الأربعاء، مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بالتنفيذ النهائي للمقر.


وأكد رئيس الوزراء أن حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة كبير وضخم، مشيرًا إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مراعاة جميع المواصفات في الإنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها.


ووجه مدبولي خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، وإقامة سياج شجري على جانبي الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، كما وجه بإزالة جميع المخلفات على جانبي الطرق الناتجة عن عمليات البناء أولًا بأول.
شاهد.. من صحراء جرداء لمقر عالمي.. مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية
شاهد.. من صحراء جرداء لمقر عالمي.. مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية
شاهد.. من صحراء جرداء لمقر عالمي.. مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية
شاهد.. من صحراء جرداء لمقر عالمي.. مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية
شاهد.. من صحراء جرداء لمقر عالمي.. مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية
شاهد.. من صحراء جرداء لمقر عالمي.. مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية
شاهد.. من صحراء جرداء لمقر عالمي.. مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية
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