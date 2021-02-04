على مساحة 625 مترا.. إزالة 3 حالات تعدٍ بمركزي الدلنجات والمحمودية

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.







في السياق نفسه، نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات والمحمودية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.







وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 625 م٢ عبارة عن الآتي:

- إزالة 2 حالة تعدٍ بمساحة 415 م٢ بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 210 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية.





ونفذت الوحدات المحلية لمركزي "الدلنجات - حوش عيسى"، أمس الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





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