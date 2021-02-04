معلومات حول انتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إصدارا جديدا من سلسلة "مصر في معلومة "حول انتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام".









انتخبت مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفًا لكندا في 3 فبراير الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.









جدير بالذكر أن انتخاب مصر لرئاسة اللجنة يأتي عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحًا ممثلًا لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم، وبناءً عليه تمت إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020.









