طقس سيئ وأمطار وعواصف تضرب محافظة الفيوم.. شاهد

تشهد محافظة الفيوم اليوم طقسا سيئاً يضرب جميع مراكز المحافظة، حيث شهدت المحافظة رياحا باردة محملة بالرمال، وهطول أمطار غزيرة استمرت لمدة 20 دقيقة، أغرقت خلالها الشوارع والميادين.





أدى الطقس السيئ الى اختفاء وهروب الاهالي من الشوارع، وتوقفت حركة السيارات .





كما توقفت حركة السيارات المتجهة إلى القاهرة وبنى سويف، لحين تحسن الأحوال الجوية والرؤية .





كما توقفت حركة الصيد ببحيرتى قارون ووادى الريان من قبل الصيادين، حرصًا على حياتهم ، وعدم تعرض مراكب الصيد الخاصة بهم الى الغرق .





كما زحفت الرمال الناعمة من صحراء وادى الحيتان والريان على جانبى الطريق الرئيسى للمحمية، وحجب الحركة المرورية للسيارات .





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محافظ الفيوم يتفقد أعمال تبطين بحر الجرجبة وأحد حقول الري بالتنقيط..شاهد





تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تبطين بحر الجرجبة بمركز إطسا، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال والمراحل الزمنية للتنفيذ .





وذلك بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، وعدد من مسئولي إدارتي الري والزراعة بأطسا، وممثلين عن المنتفعين وروابط مستخدمي المياه.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استمع لشرح من وكيل وزارة الري حول ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع، وخطة العمل خلال الفترة القادمة، كما ناقش المنتفعين حول ضرورة الاستفادة من تطبيق نظم الري الحديث، حيث أكد المحافظ أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية تهدف إلى الحفاظ على مياه الري وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير.





وأشار المحافظ خلال حديثة مع المزارعين إلى أهمية تطبيق نظم الري الحديث، لدورها في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها، فضلًا عن زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى اهتمام الدولة بالفلاح والتسهيلات الكبيرة التى تقدمها للمزارعين لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث.



