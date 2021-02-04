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أخبار العالم

أبو الغيط يدين اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:40 م
لقمان سليم
لقمان سليم
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أ ش أ
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات جريمة اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم والذي عثر عليه مقتولا في سيارته صباح اليوم "الخميس" في بلدة "العدوسية" بالنبطية جنوب لبنان. 

وأعرب "أبو الغيط"، في بيان صحفي، عن بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. 

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية بأن الجامعة العربية ، إذ تستنكر هذه الجريمة البشعة، وتؤكد ضرورة الكشف عن ملابساتها ومعاقبة مرتكبيها، فإنها تحذر من انزلاق لبنان إلى منعطف خطير وحالة من الانفلات والعودة به إلى مسلسل الاغتيالات المشين.

وأضاف المصدر أن إنقاذ لبنان من هذا الوضع المتدهور على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، يتطلب من كافة الأطراف تحمل المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، من أجل الإسراع في تشكيل حكومة الاختصاصيين الجديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، والخروج من هذا النفق المظلم الذي يهدد استقرار لبنان وسلمه الأهلي.
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