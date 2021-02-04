بايدن يكشف سياسة الولايات المتحدة مع الصين الفترة المقبلة

أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على مواجهة انتهاكات الصين الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.





وقال بايدن في كلمة له من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستقف أمام الصين في الوقت الحالي من موضع قوة.





وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل مع الصين بما يخدم مصالحها فقط.





ومن ناحية أخرى، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، جيش ميانمار إلى التراجع عن الانقلاب العسكري بشكل فوري.





كما طالب بايدن الجيش البورمي بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين ألقى القبض عليهم خلال الانقلاب العسكري.



