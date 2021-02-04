الصحة تعلن تفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن أهم النقاط حول الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب.





وأوضح مجاهد لـ صدى البلد، أهم نقاط الامتحان القومي للتأهيل مزاولة المهنة، كالتالي:-









- يُشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة، أن يجتاز الطبيب الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة وأن يتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019

- تم اعتماد اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة للأطباء للتأكد من أن خريجي كليات الطب في مصر مؤهلون بالفعل لبدء ممارسة مهنة الطب وللتأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب في مصر





- الامتحان موحد على مستوى الجمهورية بترتيب مختلف للاسئلة خاصة بكل طبيب بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص

- تقرر عقد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب في شهر فبراير 2021، ايام 6و13و20 وسيعقد في يوم واحد بجلسة واحدة لكل متقدم، ومدته 3 ساعات





- يمكن للطالب دخول الامتحان 3 مرات وتحسب وتحسب له المرة التي نجح فيها، شرط أن يحصل على نسبة نجاح ٥٠٪

- يتكون الامتحان من أسئلة الاختيار من متعدد، حيث يختار مقدم الطلب أفضل إجابة من بين خمسة

- في حالة رسوب الطالب في دور فبراير يتم إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر

- يسدد الطالب رسوم دخول الامتحان مرة واحدة فقط للدور الواحد إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية للامتحان القومي لمزاوله مهنة الطب

https://emle.academy/application%20/

4 قواعد لاجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب

- لن يتمكن الطالب من الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الطب في مصر حتى يجتاز الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب

- يكون الحد الأدني لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%

- تحدد نتيجه الامتحان إما بالنجاح أو الرسوب .

أحقية التقدم للامتحان

شروط التقدم للامتحان القومي لتأهيل لمزاولة مهنة الطب





- يحق لكل طبيب مصري لم يحصل علي الترخيص أن يتقدم للامتحان بدءًا من خريجي دفعة ديسمبر (الدور الأول) 2019 سواء درس الطبيب داخل أو خارج مصر شرط أن يكون قد أنهى فترة إمتيازه و تدريبه

التقدم للامتحان واجتيازه بنجاح شرط من شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ويكون استيفاء باقي الشروط طبقًا لمتطلبات إدارة التراخيص الطبية

مراكز إجراء الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب





الامتحان "On Line" من خلال جهاز كمبيوتر أو حاسوب شخصي (lap top) فقط

في حالة الأطباء ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للامتحان

• يتم إبلاغ اللجنة الإدارية للامتحان عن هذا الاحتياج فترة أسبوعين على الأقل قبل موعد عقد الامتحان

• في إطار الاستعدادات النهائية لعقد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب...

• نسبة تسجيل للخريجين لآداء الامتحان بالتجربة بلغت

99.95 % من المستهدفين

• الهدف من التجارب العملية الوقوف على التحديات التي قد تواجه الخريجين أثناء أداء الامتحان والعمل على حلها فورًا

• تم إجراء 4 إمتحانات على مدار شهر يناير بنظام المحاكاة الفعلية للإمتحان النهائي

• تشكيل غرفة العمليات المركزية لإدارة الإمتحان القومي لمزاولة مهنة الطب تختص فى شأنها بمتابعة سير الإمتحان ، و مجابهة المعوقات خلال فترة الإمتحان ، و الإبلاغ عن حالات الغش و اتخاذ قرار إلغاء الإمتحان من عدمه.

• تم تشكيل لجنة الإمتحان على مستوى المؤسسي والمكون من رئيس و عدد من الأعضاء ويعنى برسم السياسة العامة للجنة و الإشراف على ادارتها و ضمان تحقيق أهدافها.

• الإستفادة من ذوي الخبرة للمشاركة فى لجان الإمتحان الرئيسية و الفرعية و دمجها مع الكفاءات الشابة الأمر الذي مؤداه مخرجات ذات جودة عالية تليق بإستراتيجيات الدولة المستهدفة تطبيقًا لمبادئ الحوكمة.

• أن الهدف من إجراء التجارب العملية للامتحان هو الوقوف على التحديات التي قد تواجه الخريجين أثناء أداء الامتحان والعمل على حلها فورًا، وكذلك اختبار المنصة الإلكترونية للامتحان، فضلًا عن تهيئة الخريجين علميًا على نظام الامتحان النهائي، مشيرًا إلى التعاون مع هيئة التدريب الإلزامي، وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصري لإتمام جميع الإجراءات الخاصة بالامتحان.

• الامتحان النهائي سيُعقد في شهر فبراير 2021، وسيتم إتاحته 3 مرات خلال الدور الأول، حيث تظهر نتيجة الامتحان فور الانتهاء منه، وتكون نسبة النجاح 50%، أما في حالة رسوب الطالب خلال دور فبراير، فيمكنه إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر.

• الخريج يقوم بتسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية على الرابط التالي: (https://emle.academy/index.php/application/)، عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، وإدخال بياناته على المنصة الإلكترونية للامتحان ويتم مطابقتها بقاعدة البيانات المسجلة على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام بصمة التعريف بالوجه للتأكد من شخصية الطالب خلال المدة الزمنية المحددة لإتمام الامتحان، كما تحتوي المنصة على نظام مراقبة إلكتروني طوال مدة الامتحان.





• الخريج يؤدي الامتحان "On Line" من خلال جهاز كمبيوتر أو حاسوب شخصي (lap top) فقط، حيث تكون مدة الامتحان 3 ساعات ويتكون من 100 سؤال اختيار من متعدد، ويشمل الامتحان التخصصات الطبية الخمس وهي (الجراحة العامة، طب الأطفال، الباطنة، طب الطوارئ، النساء والتوليد) كما يشمل بعض الأسئلة عن طرق مكافحة العدوى، وعلم الأوبئة، والرعاية الصحية، وسلامة المريض، وقوانين وآداب وأخلاقيات المهنة، لافتًا إلى أن أسئلة الامتحان موحدة على مستوى الجمهورية بنماذج مختلفة لكل خريج، مما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.





• كان قد تم إتاحة 30 نموذج من الامتحانات التدريبية على المنصة الإلكترونية بواقع ١٠٠ سؤال لكل نموذج على مدار أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2020، وذلك لتأهيل خريجي كليات الطب لدخول الامتحان النهائي لترخيص مزاولة مهنة الطب.





• مشروطية إستخراج تصريح مزاولة مهنة الطب إجتياز الامتحان التأهيلي .





• يعقد الإمتحان مرتين سنويا دور فبراير و دور سبتمبر بواقع ( 3 ) امتحانات لكل دور.





• يتم تحصيل مقابل خدمة تأدية الإمتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة بواقع مبلغ ( 100 ) جنيه عن ( 3 ) محاولات لإجتياز الإمتحان.















