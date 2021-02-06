فيديو جراف.. احترس من ألعاب الأطفال القاتلة

أرسلت أمٌّ بريطانية، رسالة تحذيرية وجهتها للآباء والأمهات، تحثهم فيها على توخي الحذر عند شراء ألعاب أطفالهم؛ وذلك بعد أن تعرضت طفلتها للموت المحقق، لولا أن العناية الإلهية أنقذتها وذلك جراء ابتلاعها لعبة كرات المغناطيس الصغيرة.





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حذرت في وقت سابق منظمة العالم ضد الألعاب المسببة للضرر" World Against Toys Causing Harm الآباء والأمهات بتوخي الحذر عند شراء مجموعة من الألعاب الخطيرة التي تهدد حياة أطفالهم وأصدرت قائمة بالألعاب الأكثر خطورة المنتشرة فى الأسواق.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ألعاب الأطفال الخطيرة من خلال الفيديوجراف التالي.



