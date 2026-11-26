بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقيتي تعزية إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وإلى جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا عبر فيهما عن "خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة مواطنين إيطاليين جراء العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف دولة الكويت اليوم راجيا لأسرتيهما جميل الصبر وحسن العزاء".

كما بعث ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقيتي تعزية إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ضمنهما خالص تعازيه وصادق مواساته في "وفاة مواطنين إيطاليين جراء العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف دولة الكويت اليوم متمنيا لأسرتيهما جميل الصبر".

كذلك بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ببرقيتين مماثلتين ضمنهما خالص تعازيه وصادق مواساته.