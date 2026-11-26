أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في عام 2028، مع إمكانية تقديم موعدها شهرًا أو شهرين عن الموعد المقرر في مايو، مؤكدًا اتفاق الائتلاف الحاكم على ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة.

انتخابات مبكرة محتملة

وقال يلماز، بحسب وكالة "رويترز": "ستُجرى الانتخابات في عام 2028، وهناك نقاش بشأن إمكانية إجرائها قبل الموعد المحدد بشهر أو شهرين، وقد يتم تقديم موعدها قليلًا".

إجماع داخل الائتلاف الحاكم

وأضاف نائب الرئيس التركي: "هناك بالفعل إجماع داخل الائتلاف الحاكم على ترشح أردوغان مرة أخرى".

وفي وقت سابق، قال مستشار للرئيس التركي إن البلاد ستُجري على الأرجح انتخابات عام 2028 في موعد مبكر عما كان متوقعًا، وهي خطوة من شأنها أن تمكّن الرئيس رجب طيب أردوغان من تجاوز الحدود الدستورية والترشح مرة أخرى للرئاسة.