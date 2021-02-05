إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 5 اشخاص صباح اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق دشاشة نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.





وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الفرعى دشاشة نطاق مركز سمسطا.

وانتقلت اربع سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.



