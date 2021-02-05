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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:33 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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محمد عبدالحليم اصابة سيدة و٤ غتيات
أصيب 5 اشخاص  صباح اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق دشاشة نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الفرعى دشاشة نطاق مركز سمسطا.
وانتقلت اربع سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى اسماء المصابين . نرمين محمد حسين 18 سنة مقيمة  ببا مصاب  جروح وكدمات متفرقه ،  حنان دسوقي سعد 30 سنة مقيمة  ببا مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري  ، هبه جمعه محمد 14 سنة مقيمة  إهناسيا  مصاب جروح وكدمات متفرقه ،  نورا محمد عبد العظيم16  سنة مقيمة اهناسيا مصاب جروح وكدمات متفرقه ،  غنيه عبدالعظيم  محمد 45 سنة مقيمة  إهناسيا مصاب  جروح وكدمات متفرقة.
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