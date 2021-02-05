أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعى الفنان عزت العلايلي: جسد بطولة القوات البحرية في عمل سينمائي تاريخي

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، الفنان القدير عزت العلايلي .





وقال أبو العينين " ننعي ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير/ عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم.. إن الفنان الراحل عزت العلايلي، أحد جيل الرواد في السينما المصرية، وأبطالها الذين أثروا الفن المصري بمزيد من الإبداع والأعمال الخالدة التي أسهمت في ريادة السينما المصرية في الوطن العربي والشرق الأوسط"





وأضاف وكيل مجلس النواب "وقد جسّد الفنان الراحل بطولة الجندي المصري من خلال العمل التاريخي "الطريق إلى إيلات" الذي وثق بطولات القوات المسلحة وأرّخ لإنجاز البحرية المصرية قبل حرب أكتوبر المجيدة" .



