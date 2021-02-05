خناقة حرامية.. يقتلان شريكهما بعدما أفسد سرقة كبرى بالدقهلية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى كشف لغز مقتل مسجل جنائى بالدقهلية.





تبلغ لمركز المنصورة بالعثور على جُثة مسجل جنائي 31 سنه مقيم دائرة المركز وإتهام زوجته "ربة منزل 20 سنه لـ مسجلين جنائيًا "سنى 46 ، 38 مقيمان بذات الناحية" بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وزوجها وأنه كان برفقتهما في وقت معاصر للعثور على جثته .





توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة مسجلين سرقة .





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما والمجنى عليه كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الماشية



