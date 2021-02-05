بيطري الشرقية: فحص 2659 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاجية كبيرة من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة ، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

وصرح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بأن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت بإجراء الفحص لـ (1413) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (1246) رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وذلك خلال شهر يناير الماضي 2021 م.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لإكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان ، مؤكدًا إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجياتها.

وعلي جانب أخر فقد استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،امس،الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ومفتي الديار المصرية السابق، يرافقه الدكتور محمد محمود أبوهاشم أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق ،بحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة ،والدكتور عبد المنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب بالجامعة ،والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة ،والدكتور أحمد النادي عميد معهد الدراسات والبحوث الأسيوية ،وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق انه تأتي زيارة الدكتور علي جمعه لتحكيم رسالة ماجستير في الدراسات والبحوث الآسيوية (دراسات وبحوث الأديان) بعنوان " جهود دار الإفتاء المصرية في الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام جنوب شرق آسيا نموذجا ...دراسة تحليلية " مقدمة من الباحث محمد العوضى محمد ابو النجا تحت إشراف الدكتور محمود أحمد محمد قمر أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد محمد سالم أستاذ الحديث وعلومه كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر .

وأعرب رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته وامتنانه بزيارة الدكتور علي جمعه ،مؤكدًا علي أهمية الإستفادة من كبار علماء الدين لإثراء البحث العلمي وضرورة البحث في الموضوعات التي تساعد علي رفع مستوي الوعي بأصول الدين وموضوعاته المعاصرة ، مشيدا بدور سيادته قي الجهود السلمية العالمية التي يبذلها في مجالات الدين والإعلام والثقافة والفكر، وحوار الأديان ونشر ثقافة التسامح بين شعوب الأرض.