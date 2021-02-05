العراق يحذر من فقدان السيطرة على كورونا ويهدد بهذه الاجراءات

أصدرت وزارة الصحة العراقية صرخة تحذيرية للجميع بشأن فيروس كورونا المستجد، مهددة باتخاذ قرارات أكثر صرامة لمنع تفاقم الوضع الوبائي وحماية المؤسسات الصحية من فقدان السيطرة علي الوضع.









وأكدت ‏وزارة الصحة العراقية انها ستعمل من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على تفعيل حزمة من الاجراءات الوقائية خلال الايام المقبلة.





وبدوره قال ‏سيف البدر المتحدث الرسمي باسم الصحة العراقية أن استمرار تسجيل زيادات في نسب الإصابات اليومية نتيجةً للتهاون الخطير في تطبيق التوصيات الصحية.





كما أكد في تصريحات صحفية له علي وجوب الالتزام بالتوصيات الوقائية الأساسية حيث لبس الكمامة و التباعد الجسدي و غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون





وختم تصريحاته قائلا : كمامتك وقايتك.



