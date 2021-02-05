16 لاعبا بقائمة منتخب السلة المبدئية استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا بتونس

انطلق صباح اليوم الجمعة معسكر المنتخب المصري الأول لكرة السلة الاستعدادي للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.





ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.









وأقيم المران الأول للمنتخب المصري في العاشرة صباح اليوم في صالة نادي الأولمبي بعد سلبية المسحة التي أجرتها قائمة اللاعبين أمس والتي جاءت كالتالي:





من نادي الاتحاد السكندري: أحمد أبو العلا – علي محمد – هيثم كمال – محمد طه – يوسف شوشة

من النادي الأهلي: عمرو الجندي – إيهاب أمين – حاتم بحيري

من نادي الزمالك: أنس أسامة – مصطفى المكاوي

من نادي سبورتنج: باسم الليثي – يوسف شحاتة

من نادي سموحة: مروان سرحان – عمر عزب

من نادي طلائع الجيش: إبراهيم هشام

من نادي الجزيرة: وليد عبد الجواد





ويضم الجهاز الفني كلًا من: أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – وائل لطفي مدير منتخبات –محمد ربيع إداري القاهرة –سامح صلاح إداري الإسكندرية – أحمد يحيي طبيب الفريق – معتز مغازي مخطط أحمال –ماجد عباس تحليل واحصاء – معايشة لكلًا من معاذ زيدان وأحمد الجزار.





وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن استضافة تونس لمباريات المجموعة الأولى والرابعة والخامسة في الفترة من 17 لـ 21 فبراير، فيما تستضيف الكاميرون مواجهات إياب المجموعة الثانية والثالثة من 19 لـ 21 فبراير.