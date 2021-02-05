ترخيص 183 مشروعا زراعيا في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الجمعة، عن ترخيص 183 مشروعا جديدا في المراكز الإدارية الخمسة.









وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إنه جرى الموافقة على ترخيص 84 حظيرة ماشية، و31 للدواجن، و7 إنتاج حيواني، 33 مخازن حاصلات زراعية، 3 ثلاجات حفظ تمور و25 مشاريع أخرى، منها 114 بمركز الخارجة، و17 بمركز باريس، و6 بمركز بلاط و34 بمركز الداخلة، و12 بمركز الفرافرة.









وأضاف مجد، أنه جرى الموافقة على ترخيص 7 مشروعات في منطقة الحدود الإدارية ما بين محافظة الوادي الجديد وسوهاج وقنا شملت مشروع داجني وإنتاج حيواني ومخزن حاصلات زراعية ومركز خدمة وصيانة آلات ومعدات زراعية.

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من جانب اخر أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إعدام أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وتحرير محاضر جنح لمنشآت ومحلات تجارية في حملات موسعة مشتركة مع الجهات الأمنية، جرى تنفيذها على مدى شهر يناير المنقضي.









قال الدكتور أحمد محروس، مدير مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ حملات موسعة على الأسواق لمراقبة جودة السلع وسحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وجرى إعدام 20 كجم، 21.5 لترًا من مشروبات وأغذية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتفتيش 194 منشاة تجارية تقدم أغذية متنوعة في حملة تضمنت مراكز المحافظة الخمسة.









أكد محروس، أنه تم ضبط أغذية فاسدة متنوعة في حملة مشتركة مع مديرية التموين وقسم رقابة الأغذية، وجرى تحرير محاضر بها، وأمرت النيابة العامة بإعدام هذه الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





وأضاف محروس، أن المديرية شنت حملة تفتيش على 194 منشأة تجارية تقدم أغذية متنوعة، لمتابعة جودة المعروض من أغذية للمواطنين، كما جرى تحرير 18 محضرًا لمنشآت جرى ضبط أغذية فاسدة بداخلها، كما تقدم أغذية ومشروبات للمواطنين، بسبب عدم حيازة شهادات صحية لمقدم هذه الأغذية، فيما تولت المديرية استخراج 316 شهادة صحية للعاملين في منشآت تقدم أغذية متنوعة.