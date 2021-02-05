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أخبار العالم

دعوة لتغليب الصالح الوطني.. البحرين تشيد بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:32 م
البحرين
البحرين
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أحمد محرم
رحبت البحرين بما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، من انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، وذلك خلال جلسات الحوار السياسي التي جرت بجنيف، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق للسلم والتنمية والازدهار.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية الجهود الموفقة التي قامت بها الأمم المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق، داعية كافة مكونات المجتمع الليبي إلى السير على نهج السلام وتغليب الصالح الوطني، مجددة موقف مملكة البحرين الداعم لدولة ليبيا الشقيقة بما يحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.  

وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز ، فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي.

وأكدت الأمم المتحدة فوز موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي بعضوية المجلس الرئاسي الليبي.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحفي إن عبد الحميد دبيبه فاز برئاسة الحكومة الليبية المقبلة، وذلك بعد تصويت ملتقى الحوار الليبي على القائمتين المترشحتين للجولة الأخيرة.

وأوضحت ويليامز خلال كلمتها أنه يجب ‏على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة كفاءات تمثل أطياف الشعب الليبي، داعية السلطة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات الليبية.

وتابعت ويليامز "تم الاتفاق على أول ميزانية موحدة منذ 2014 وهي قيد الإصدار من المجلس الرئاسي الحالي".

وأضافت أنه في حال ان يتم منح الثقة للحكومة الجديدة خلال 21 يوما سيعود القرار إلى ملتقى الحوار السياسي.
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