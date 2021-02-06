كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك.. الإفتاء توضح.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ماهي كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟





وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "إنه إذا كان الإنسان له مال ووضعه في البنك وينفق من الفوائد ففي هذه الحالة يخرج 10% من هذه الفوائد إذا كانت نفقته تستغرق أكثر من نصف هذه الفوائد.





وأضاف: وإذا كانت الفوائد معها دخل آخر وينفق منها القليل أو لا ينفق منها أصلا ففي هذه الحالة يخرج منها نسبة 2،5% عن المال كله وليس الفوائد.





حكم القرض بفائدة بين شخصين