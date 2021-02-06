بشرى سارة من الصين عن إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في انخفاض قياسي للإصابات في الصين، منذ 17 ديسمبر من العام الماضي.





وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 4 إصابات محلية، وهو الرقم الأقل منذ 22 ديسمبر، إضافةً إلى 8 حالات قادمة من الخارج.





وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، 10 حالات، انخفاضًا من 28 في اليوم السابق.





ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في الصين الآن 89681 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.



