جامعة الإسكندرية: فتح باب القبول في برنامج ماجستير الإبداع وإدارة التغيير بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد

قررت جامعة الإسكندرية فتح باب القبول في برنامج "ماجيستر الإبداع وإدارة التغيير" للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020 /2021.





والبرنامج هو درجة ماجيستير مشتركة بين جامعة الإسكندرية وجامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة.





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وبرنامج ماجستير "الإبداع وإدارة التغيير" هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة في مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط (عام ونصف)، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية وهو يهدف إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الإبداع وإدارة التغيير في المنظمات ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية في المنظمات التي تسعى إلى التميز في ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة، ونظام الدراسة بالبرنامج يشمل حضور محاضرات بالإضافة الى جزء يتم عن طريق التعليم الالكتروني.





وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، افتتح فعاليات مشروع "دمج أهداف التنمية المستدامة في الجامعات من أجل إدارة أفضل للتغيرات المناخية"، والممول من الإتحاد الأوروبي ضمن برنامج إيراسموس بلس (٢٠٢١-٢٠٢٤) بميزانية ١٥ مليون جنيه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، واستمرت أعماله على مدى اليومين الماضيين.





وأشار الدكتور قنصوة، إلى أن جامعة الإسكندرية تقود المشروع والذي يضم ٧ شركاء آخرين، من الاتحاد الأوروبي وهم جامعة أفيرو بالبرتغال، وجامعة ساساري بإيطاليا، وجامعة فالنسيا بإسبانيا، والجامعة اليورومتوسطية من سلوفينيا، ومن مصر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة زويل، وجامعة هليوبوليس.





وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجامعات المصرية من ناحية التوعية بأهداف التنمية المستدامة لمنتسبي الجامعات، ودمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الإستراتيجية والسياسات الجامعية، وتحويل الجامعات إلى جامعات مستدامة بيئيًا.





حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عبد الحميد الزهيري رئيس الجامعة اليورومتوسطية، والدكتور محمود عبد ربه القائم بعمل رئيس جامعة زويل، والدكتور علاء الدين رمضان مصطفى نائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق ورئيس المشروع، والدكتور أحمد الشاذلي مدير المشروع، وممثلي الجامعات الأوروبية المشاركة بالمشروع، واامهندس كريم حمدي مدير مكتب الإيراسموس بمصر.