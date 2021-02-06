مواجهة سهلة لـ الأهلي ومتوسطة للزمالك.. نتائج قرعة دور الـ 32 بكأس مصر

أسفرت قرعة كأس دور الـ 32 من كأس مصر عن مواجهة متوسطة لنادي الزمالك وسهلة نسبيا للنادي الأهلي.





وسيواجه الزمالك حرس الحدود، بينما سيلتقي الأهلي مع نادي النصر.





وجاءت نتائج قرعة دور الـ 32 بكأس مصر كالتالي:





الأهلي - النصر





الزمالك - حرس الحدود





سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة





بيراميدز - العبور





وادي دجلة - البنك الأهلي





الاتحاد السكندري - النجوم





المقاولون العرب - بتروجيت





المصري - المنصورة





طلائع الجيش - القناة





أسوان - سوهاج





مصر المقاصة (الفائز من بترول أسيوط وأشمون)





الإسماعيلي - لافيينا





الإنتاج الحربي - كوكاكولا





سموحة - دكرنس





إنبي - (الفائز من مباراة سيدي غازي ونبروه)





الجونة - كيما أسوان