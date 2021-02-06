ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواجهة سهلة لـ الأهلي ومتوسطة للزمالك.. نتائج قرعة دور الـ 32 بكأس مصر

السبت 06/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
أسفرت قرعة كأس دور الـ 32 من كأس مصر عن مواجهة متوسطة لنادي الزمالك وسهلة نسبيا للنادي الأهلي.

وسيواجه الزمالك حرس الحدود، بينما سيلتقي الأهلي مع نادي النصر.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ 32 بكأس مصر كالتالي:

الأهلي - النصر

الزمالك - حرس الحدود

سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة

بيراميدز - العبور

وادي دجلة - البنك الأهلي

الاتحاد السكندري - النجوم

المقاولون العرب - بتروجيت

المصري - المنصورة 

طلائع الجيش - القناة

أسوان - سوهاج

مصر المقاصة (الفائز من بترول أسيوط وأشمون)

الإسماعيلي - لافيينا

الإنتاج الحربي - كوكاكولا

سموحة - دكرنس

إنبي - (الفائز من مباراة سيدي غازي ونبروه)

الجونة - كيما أسوان
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دوري القسم الثاني.. بلدية المحلة يواجه بني عبيد وجمهورية شبين أمام سرس الليان

القسم الثاني.. سرس الليان يهزم جمهورية شبين بهدف نظيف والمحلة تتعادل مع بني عبيد

ننشر تعديلات مباريات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

المسابقات تعلن تعديلات جديدة على مباريات دورى القسم الثاني

القناة يتصدر مجموعة القاهرة وأبوقير الأول في بحري.. تعرف على نتائج دوري القسم الثاني

قرعة كأس مصر.. الأهلي يواجه النصر والزمالك أمام حرس الحدود

ترشيحاتنا

القوى العاملة تعلن 4219 فرصة عمل برواتب تتراوح بين 1200 و8000 جنيه.. تفاصيل

الحقيقة الكاملة في 7 أيام.. ماذا حدث في عقار الجيزة المشتعل؟

فى عيد ميلاد ناهد يسري الـ72.. الأفلام متنفعش من غير بوس

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

القصة الكاملة لتعطل رحلة بعثة بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور