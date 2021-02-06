على مساحة 600 متر.. إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة تعديات بمركزي دمنهور وكفر الدوار





شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 600 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعدي بمساحة 600 م٢ بالطريق الزراعى بدمنهور

- إيقاف أعمال بناء مخالف لعدد 3 حالات بنطاق مدينة كفر الدوار والتحفظ على الأدوات المستخدمة

كما تضمنت الأعمال إزالة شدات خشية و أعمدة بمنطقة ( أبو السيد - الكدوة - عزبة يونس).



ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز (حوش عيسي- بدر - الدلنجات)، أمس الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 9550 م٢ عبارة عن:-

- إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 8400 متر بحوش عيسى عبارة عن أرض مزروعة.

- إزالة سور مخالف بدون ترخيص بطول 1000 متر خارج الحيز بنطاق وحدة أحمد عرابي مركز بدر

- إزالة حالة تعدي بمساحة 150 متر بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، كما تم فك شدة خشبية وحديد تسليح والتحفظ علي المعدات.

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و المحمودية، الخميس الماضي ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدى على مساحة 625 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 415 م٢ بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 210 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي ( الدلنجات - حوش عيسي )، الأربعاء الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالة تعدى على مساحة 1595 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 8 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٤٩٥ متر بقرية طيبه بالدلنجات في المهد عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية كما تم فك ٢ شدة خشبية دور ارضي وفك حديد التسليح لبناء مخالف بقري المسين وكوم زمران وتم التحفظ على معدات البناء.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعيه بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بحوش عيسى.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي رشيد و إيتاي البارود، الجمعة الماضية ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدى على مساحة ١٢٩٤ م٢ عبارة عن الآتي:-

- فك شده خشبيه بدور ثالث علوى على مساحه ١٠٤٤ م٢ بمزرعه دواجن بقريه الجديه التابعه للوحده المحليه لقرية محله الأمير برشيد.

- تنفيذ قرارى إزالة فورية لمباني مخالفة بمساحة ٢٥٠ م٢ بنطاق قري ششت الأنعام و صفط الحرية بإيتاى البارود.

وكما نفذت الوحدات المحلية لمراكز (أبو المطامير - إدكو - المحمودية)، الثلاثاء الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 935 م٢ عبارة عن الآتي:-

- تنفيذ 3 حالات إزالة فورية في المهد تعدي علي ارض زراعية علي مساحة 560 م عبارة شده خشبية ومبني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبو المطامير.

- إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بمساحة 200 م٢ عبارة عن سور من الحجارة البيضاء بعزبة توتو وزيتون بمركز إدكو، كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لمحل من الطوب الأحمر بمساحة 32 متر مربع.

- إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية علي مساحة 143 متر بالمحمودية.



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