وزير الخارجية الفلسطيني: اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل سيناقش بندا واحدا وهو دعم القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين المقبل، والذي سيكون على جدول أعماله بند واحد، وهو دعم القضية الفلسطينية والتضامن العربي مع شعبنا.





وقال المالكي في تصريحات صحفية، أوردتها القنصلية الفلسطينية بالإسكندرية في بيان صباح اليوم السبت، إنه جرى التوافق على مشروع قرار سيصدر عن الاجتماع، مشيرا الى أن ذلك من شأنه إعطاء إشارة واضحة لجميع دول العالم بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بأنه رغم ما تم من عملية تطبيع إلا ان هذه الدول العربية جميعا دون استثناء تلتزم بمبادرة السلام العربية، وتلتقي فيما بينها لدعم القضية الفلسطينية، والثبات حول الموقف الداعم لحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة.





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وأضاف أنه تم التوافق خلال اللقاء الأخير للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بدء الجهود الأردنية المصرية الفلسطينية، من أجل رأب الصدع، وتجميع الموقف العربي المناصر للقضية الفلسطينية.





وأشار إلى أنه "على هذا الأساس اجتمعنا كوزراء خارجية عرب واتفقنا على ان تقوم كل من الأردن ومصر بهذا الجهد، مع بقية الدول العربية، لترى إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع".





ومن المقرر أن تبدأ وفود الفصائل بمغادرة قطاع غزة غدا الأحد عبر معبر رفح للقاهرة استعدادًا لجولات الحوار واللقاءات تمهيدًا للانتخابات الفلسطينية.