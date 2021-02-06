ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال الأندية.. صافرة إماراتية لإدارة موقعة الأهلي وبايرن ميونخ

السبت 06/فبراير/2021 - 01:23 م
الأهلي ضد بايرن ميونخ
الأهلي ضد بايرن ميونخ
Advertisements
يسري غازي - محمد السعيد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر إقامتها بعد غد الاثنين، على ستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.
ويدير المباراة طاقم تحكيم إماراتي يتكون من محمد عبد الله ويعاونه محمد الحمادي وحسين المهري، بينما ستكون البرازيلية إيفا باتيستا حكما رابعا.

واختار الفيفا الثنائي خميس المري ويعاونه الكندي درو فيشر لإدارة تقنية الفيديو.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة،  أول أمس الخميس.

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

صراع الملايين.. تعرف على القيمة التسويقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

مونديال الأندية.. تيجريس المكسيكي يضرب هيونداي الكوري بهدفين في الشوط الأول

مونديال الأندية .. تيجريس أونال المكسيكي يفوز 2-1 على هيونداي الكوري

صراع العمالقة.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ؟

ترشيحاتنا

ارتفاع ملحوظ في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

حلا الترك.. صدمة والدتها منى سابر وبكائها بعد طلب الحصانة قصة خلاف لا تنتهى

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

نتخلص منها ولا نعرف فوائدها.. استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة

أفضل سورة تقرأ بعد الفجر ثوابها يعادل قراءة القرآن كله 10 مرات

القوى العاملة تعلن 4219 فرصة عمل برواتب تتراوح بين 1200 و8000 جنيه.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور