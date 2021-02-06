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أخبار العالم

دراسة جديدة تكشف سبب ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية

السبت 06/فبراير/2021 - 01:43 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت دراسة جديدة، قام بها علماء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، عن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين، عبر الخفافيش. 

وقالت الدراسة، إن آليات التغيير البيئي في جنوب الصين والمناطق المحيطة أدت إلى زيادة حادة في تنوع أنواع الخفافيش، حيث عثر العلماء على أن تغير المناخ العالمي وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، غير التكوين النباتي والموائل الطبيعية لهذه الحيوانات. 

وذكرت أن تغير الغطاء النباتي في جنوب الصين، تسبب في حمل الخفافيش لعشرات الأنواع من فيروس كورونا، قد تصل إلى 100 نوع من الفيروسات، مثل التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية. 

فيما أوضح المؤلف الأول للدراسة، الدكتور روبرت باير، من قسم علم الحيوان، في بيان صحفي في جامعة كامبردج، أن تغير المناخ خلال القرن الماضي جعل الظروف في مقاطعة ووهان جنوبي الصين مناسبة لمزيد من أنواع الخفافيش.
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