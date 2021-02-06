مفاجأة جديدة.. أعشاب تقلل وفيات فيروس كورونا

في رحلة البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، توصلت دراسة رائدة إلى أن سلالات معينة من القنب يمكن أن تقلل من خطر وفاة المرضى بسبب فيروس كورونا.





في وقت سابق من هذا الشهر، حدد علماء من جامعة ليثبريدج في كندا ثلاث سلالات من نباتات القنب ساتيفا التي تخفف من "عاصفة السيتوكين" التي تسببها كورونا في الجسم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وكانت هذه العملية عبارة عن رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة في الجسم أثناء محاولته مكافحة العدوى، وقد أدت إلى آثار صحية كبيرة ووفاة مرضى كوفيد.





أما في الدراسة الأخيرة، قام العلماء بتعريض جلد الإنسان الاصطناعي ثلاثي الأبعاد للأشعة فوق البنفسجية لزيادة الالتهاب، والذي تم علاجه بعد ذلك بالعقار، ومن بين السبعة المستخدمة، قدمت ثلاثة تأثير "عميق" لـ "السيتوكينات والمسارات المتعلقة بالالتهاب والتليف".





وتبحث الدكتورة أولغا كوفالتشوك ، التي شاركت في تأليف الدراسة، الآن عن الطريقة الأكثر فعالية لتقديم العلاج، وقالت لصحيفة ديلي ستار: "يجب التأكد من ذلك من خلال التجارب السريرية، ويمكن أن يشمل جرعات الزيوت/الكبسولات وأجهزة الاستنشاق والتطبيقات المحلية مثل غسول الفم، إلخ".





كما أشارت إلى أنه يمكن أن يقلل من خطر الوفاة من Covid-19، وذلك من خلال تأثيرها على وسطاء عاصفة السيتوكينات.. ولكن ستكون هناك حاجة لتجارب معشاة ذات شواهد".