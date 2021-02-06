ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مفاجأة جديدة.. أعشاب تقلل وفيات فيروس كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 04:46 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
في رحلة البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، توصلت دراسة رائدة إلى أن سلالات معينة من القنب يمكن أن تقلل من خطر وفاة المرضى بسبب فيروس كورونا.

في وقت سابق من هذا الشهر، حدد علماء من جامعة ليثبريدج في كندا ثلاث سلالات من نباتات القنب ساتيفا التي تخفف من "عاصفة السيتوكين" التي تسببها كورونا في الجسم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكانت هذه العملية عبارة عن رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة في الجسم أثناء محاولته مكافحة العدوى، وقد أدت إلى آثار صحية كبيرة ووفاة مرضى كوفيد.

أما في الدراسة الأخيرة، قام العلماء بتعريض جلد الإنسان الاصطناعي ثلاثي الأبعاد للأشعة فوق البنفسجية لزيادة الالتهاب، والذي تم علاجه بعد ذلك بالعقار، ومن بين السبعة المستخدمة، قدمت ثلاثة تأثير "عميق" لـ "السيتوكينات والمسارات المتعلقة بالالتهاب والتليف".

وتبحث الدكتورة أولغا كوفالتشوك ، التي شاركت في تأليف الدراسة، الآن عن الطريقة الأكثر فعالية لتقديم العلاج، وقالت لصحيفة ديلي ستار: "يجب التأكد من ذلك من خلال التجارب السريرية، ويمكن أن يشمل جرعات الزيوت/الكبسولات وأجهزة الاستنشاق والتطبيقات المحلية مثل غسول الفم، إلخ".

كما أشارت إلى أنه يمكن أن يقلل من خطر الوفاة من Covid-19، وذلك من خلال تأثيرها على وسطاء عاصفة السيتوكينات.. ولكن ستكون هناك حاجة لتجارب معشاة ذات شواهد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحدث الدراسات: هذه فصيلة الدم الأقل عرضة لـ كورونا.. وفشل فيتامين د في تقليل مخاطر العدوى

مايك تايسون يعترف بتدخين الماريجوانا خلال مباراته الأسطورية الأخيرة

دراسة.. أصحاب هذا المرض هم الأكثر تأثرا بـ فيروس كورونا

فيديو جراف.. لغز الجسم المعدني الذي يظهر ويختفي حول العالم

4 عوامل.. دراسة توضح تأثير فيروس كورونا على مرضى القلب

دراسة: 5 منتجات يمكن شراؤها من السوبر ماركت تكافح عدوى كورونا

ترشيحاتنا

بسبب معاناته مع فيروس كورونا .. وفاة فنان شهير داخل المستشفى

صدمة فى الزمالك.. غياب اشرف بن شرقى عن مباراة الاتحاد السكندري غدا

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

ابن مدحت صالح يجري عملية جراحية .. تفاصيل

حكم الصلاة مع وجود رائحة السجائر في الفم.. الإفتاء ترد| فيديو

برصاصتين.. أقارب عروس ينهون حياة العريس في الكوشة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر.. ثروة من مضادات الأكسدة

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها