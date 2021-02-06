شاهد.. صحة أسوان توقع الكشف الطبي المجانى على 3289 مواطنا

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية الأمال التابعة لمركز نصر النوبة، وقرية البحيرة التابعة لمركز إدفو،حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 3289 مواطنا ومواطنة.





وضمت القافلة، عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.









وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.





وتحت عنوان "ريحانة" أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم السبت فعاليات البرنامج القيادى لتمكين زيادة وعى الفتاة الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة في نسخته الثانية حيث تستمر فعاليته على مدار 6 أيام.





وقد شارك فى البرنامج 170 فتاة من 17 محافظة، وذلك تحت رعاية انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، والدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وبتوجيهات فتحى محمد عبد الحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوى مكى وكيل المديرية للشباب.





ومن جانبه أوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وإعلاء قيمة القيادة النسوية فى بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقهن.





وقال فتحى عبد الحافظ، إن هناك مشاركة لعدد من المدربين المتخصصين، والمتخصصين على مدار أيام البرنامج فى ورش العمل واللقاءات الحوارية المفتوحة لمناقشة أهمية ريادة الأعمال، والتعرف على كل حقوقهن، وزيارة عدد من المؤسسات منها مستشفى بهية.





واقرأ أيضًا:وقامت مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة والمخصصة للعزل الصحى للمصابين بفيروس كورونا، بتوفير خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر مكعب من أجل تقديم كافة سبل الحماية والأمان للمرضى واحتياجاتهم من الأكسجين.