ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. صحة أسوان توقع الكشف الطبي المجانى على 3289 مواطنا

السبت 06/فبراير/2021 - 02:44 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية الأمال التابعة لمركز نصر النوبة، وقرية البحيرة التابعة لمركز إدفو،حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 3289 مواطنا ومواطنة.

وضمت القافلة، عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

واقرأ أيضًا:

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وتحت عنوان "ريحانة" أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم السبت فعاليات البرنامج القيادى لتمكين زيادة وعى الفتاة الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة في نسخته الثانية حيث تستمر فعاليته على مدار 6 أيام.

وقد شارك فى البرنامج 170 فتاة من 17 محافظة، وذلك تحت رعاية انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، والدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وبتوجيهات فتحى محمد عبد الحافظ  مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوى مكى وكيل المديرية للشباب.

ومن جانبه أوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وإعلاء قيمة القيادة النسوية فى بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقهن.

وقال فتحى عبد الحافظ، إن هناك مشاركة لعدد من المدربين المتخصصين، والمتخصصين على مدار أيام البرنامج فى ورش العمل واللقاءات الحوارية المفتوحة لمناقشة أهمية ريادة الأعمال، والتعرف على كل حقوقهن، وزيارة عدد من المؤسسات منها مستشفى بهية.

وقامت مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة والمخصصة للعزل الصحى للمصابين بفيروس كورونا، بتوفير خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر مكعب من أجل تقديم كافة سبل الحماية والأمان للمرضى واحتياجاتهم من الأكسجين.
شاهد.. صحة أسوان توقع الكشف الطبي المجانى على 3289 مواطنا
شاهد.. صحة أسوان توقع الكشف الطبي المجانى على 3289 مواطنا
شاهد.. صحة أسوان توقع الكشف الطبي المجانى على 3289 مواطنا
شاهد.. صحة أسوان توقع الكشف الطبي المجانى على 3289 مواطنا
شاهد.. صحة أسوان توقع الكشف الطبي المجانى على 3289 مواطنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فحص 3928 مواطنا بمنطقتي السيل الريفي والفوزة باسوان.. صور

صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 4452 مواطنا

محافظ أسوان: أعمال التطوير والتجميل لا تتم إلا بعد الرجوع للوزارات المختصة والمؤسسات العلمية

صحة أسوان: الكشف المجانى على 3848 مواطنا بالصعايدة والعباسية.. شاهد

"الشباب والرياضة" تطلق فعاليات برنامج "ريحانة" بمشاركة 170 فتاة

برعاية قرينة الرئيس.. «الشباب والرياضة»: تنفيذ النسخة الثانية من برنامج «ريحانة» لزيادة وعي الفتيات

ترشيحاتنا

أنباء سارة من الصحة العالمية عن التلقيح ضد كورونا

4 ظواهر فلكية نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

مقطع فيديو أثار الرعب .. فتاة تنشر فيديو من غرفة نومها و تستغيث

وزيرا المالية والتضامن لـ أصحاب المعاشات: زيادة المعاش والعلاوات الخمس

القصة الكاملة لتعطل رحلة بعثة بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي

رمضان والسعيد وتراورى أبرزهم .. كورونا يضرب بيراميدز بعد إصابة 10 من نجومه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينقص الوزن ويعزز صحة الجلد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الملح الأسود؟

بـ ماكياج خوخي.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ الجلد.. درة تتألق في أحدث ظهور لها برفقة كلبها