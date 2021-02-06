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تعليم

مسحات داخل اللجان وإجراءات احترازية مشددة.. تجارة القاهرة تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

السبت 06/فبراير/2021 - 03:24 م
الدكتور جمال شحاتة
الدكتور جمال شحاتة - عميد تجارة القاهرة
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أحمد الشاهد
قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إنه من المقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية اعتبارا من يوم 21 من فبراير الجاري، وحتى يوم 27 من مارس المقبل.

وأوضح الدكتور جمال شحاتة في تصريحات لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات حضوريا لطلاب مرحلة البكالوريوس، ويبلغ عددهم أكثر من 54 ألف طالب، حيث تم توزيعهم على أكثر من 70 لجنة.

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وأضاف الدكتور جمال شحاتة، أن الكثافة الطلابية في كل لجنة لن تزيد عن 40% مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب، لافتًا إلى التشديد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المقررة، وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم، والدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني.

وأوضح أنه تم تقسيم الطلاب على خمس فترات، بحيث تنتهي آخر فترة في تمام الساعة السادسة مساء، على أن تكون مدة الامتحان ساعة واحدة.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن هناك فرقا متخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعمل التعقيمات يوميا بصفة دورية ومستمرة.

ونوه إلى أنه سيتم عمل مسحات للطلاب داخل اللجان وعزل أي طالب يشتبه بإصابته على الفور، وهناك سيارة إسعاف مجهزة بكل الأجهزة الطبية والأطقم الطبية والتي تقوم بتحويل الطالب المشتبه بإصابته على مستشفى الطلبة.
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