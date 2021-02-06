بعد انطلاق تطعيم الفرق الطبية في المستشفيات الجامعية بلقاح كورونا.. التعليم العالي: الأولوية لهؤلاء الأطباء

بدأ عدد من المستشفيات الجامعية في تطعيم الفرق الطبية لديها باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد أن انتهت من عمليات تسجيل أسماء الأطباء وفرق التمريض الراغبين في تلقي اللقاح، والحصول عليه.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه يتوافر في كل مستشفى جامعي جهاز لاب توب يتم تسجيل أسماء الأطباء راغبي تلقي لقاح كورونا عليه وبعد الانتهاء في كل مستشفى جامعي من جمع الأسماء يتم إعطاؤهم اللقاح على الفور.







وأضاف "عبدالغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الأولوية في التطعيم بلقاح كورونا بالمستشفيات الجامعية للأطباء الذين يعملون بمستشفيات العزل، ولديهم تواصل مباشر مع مصابي فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأمر اختياري وليس إلزامياً.





كان الدكتور حسام عبدالغفار، أكد أنه في حال شعور المريض بأي أعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد (ارتفاع درجة الحرارة السعال ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس التهاب الحلق فقدان حاسة التذوق أو الشم يتوجه إلى مبنى العيادة الخارجية في المستشفيات الجامعية أو مبنى الطوارئ في غير الفترة الصباحية، بحيث يتم فرز حالات عدوى الجهاز التنفسي (Respiratory virus evaluation zone)، بينما المترددون على المستشفيات الجامعية وتوجيهم للكشف في العيادات المعتادة أو الكشف في العيادة المخصصة للأمراض التنفسية.





وأوضح أنه يتم تقييم المرضي وإجراء الفحص الطبي، طلب التحاليل الأولية المطلوبة للمريض، تقرير ما إذا كان المريض مشتبها في إصابته بفيروس كورونا أم لا، وفي حالة عدم الاشتباه يتم وصف العلاج وأخذ بياناته وتتم متابعته في المنزل.

