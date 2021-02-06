ولاء جاد الكريم: أنجزنا كثيرا من مشروعات البنية الأساسية في ريف مصر.. فيديو

ولاء جاد الكريم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه " دى ام سي " ، إن الريف المصري علي مدار العقود السابقة كان يفتقر لكثير من

البنية التحتية ومن

هو المظهر الحضاري، كما ان البنية التحتية

استثمارات مشيرا

أنجزنا كثير من مشروعات البنية الأساسية في معظم ريف مصر .