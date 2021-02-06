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ولاء جاد الكريم: أنجزنا كثيرا من مشروعات البنية الأساسية في ريف مصر.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 07:10 م
البنية التحتية في
البنية التحتية في الريف المصري
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إبراهيم القادري
قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة تعمل على جميع المشروعات التي تخص البنية التحتية وعلي جميع المشروعات التي يحتاج إليها المواطن ومنها خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي.

وأضاف ولاء جاد الكريم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه " دى ام سي " ، إن الريف المصري علي مدار العقود السابقة كان يفتقر لكثير من أساسيات البنية التحتية ومن اهمها هو المظهر الحضاري، كما ان البنية التحتية تستحوذ على أكبر استثمارات مشيرا إلى أننا أنجزنا كثير من مشروعات البنية الأساسية في معظم ريف مصر .

واوضح ولاء جاد الكريم ، اننا نقوم بتقديم خدمات داعمة للاقتصاد المحلي مثل خدمات الطب البيطري لأن الريف يعتمد علي خدمات الثروة الحيوانية وبالتالي اهتمينا بقطاع الطب البيطري في الريف لخدمة المواطن .
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