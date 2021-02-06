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مانويل نوير حيطة.. أحمد موسى عن مواجهة الأهلي لـ البايرن: بيدافعوا بـ 11 وبيهاجموا بـ 10 لاعبين

السبت 06/فبراير/2021 - 08:09 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى،  النادي الأهلى على فوزه في مباراته الاولى امام الدحيل والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية وملاقاة نادي بايرن ميونخ بطل أوروبا. 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المهم اننا غلبنا الدحيل القطري  وربنا يكرمنا في مبارة بايرن ".

وتابع أحمد موسى :"  الناس كلها كانت مشغولة يوم الخميس بتشجيع النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي كان جيد جدا في الشوط الأول من مباراة الدحيل ".


وأكمل موسى:"  لو جاتلنا نص فرصة علينا استغلالها  لأن بايرن بيهاجم بـ 10 لاعبين وبيدافع بـ 11 لاعبا وعندهم حارس عبارة عن حائط وهو مانويل نوير ".

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع لاعبيه داخل المطعم اللبناني في الطابق السابع بفندق الإقامة في الدوحة عقب الفوز علي الدحيل مباشرة.

 وهنأ الخطيب اللاعبين بالفوز وطالبهم بالعودة للحظر الإعلامي من جديد خاصة أنهم مقبلون علي مباراة قوية للغاية.

وأضاف بيبو للاعبين:" مواجهة بايرن ميونيخ في بطولة رسمية ونصف نهائي مونديال العالم للاندية لا تتكرر كثيرًا..وقد لا يعيشها جيلكم من جديد..لعبنا هنا في مونديال العالم خمس مرات ولم نواجه بطل أوروبا في المربع الذهبي".
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