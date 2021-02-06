مصرع شابين في ظروف غامضة في البحيرة

لقي شابان مصرعهما ، اليوم السبت، أثر وقوع حادثي بنطاق مركزي الرحمانية و الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة "محي الدين هبيلة ٣٣ سنة"، مقيم في قرية درشابة، إثر غرقه في ترعة القرية في ظروف غامضة، وتم حفظ الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجه مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تلقي مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين في ظروف غامضة بقرية الوفائية ، أسفر عنه مصرع" رضا معوض عبد القادر شيخ، ٣٠سنة"، نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووجه مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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