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فن

وصلة رقص لـ نانسي عجرم على أنغام ابن الجيران.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 08:57 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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محمد بدران

استعادت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ذكرياتها مع فرقتها الموسيقية في إحدى البروفات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو من كواليس إحدى البروفات الغنائية، معلقة "أيام البروفات"، وظهرت وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيتها "ابن الجيران" التي طرحتها في فبراير 2013.

يذكر أن  نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".




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