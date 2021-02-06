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حوادث

صعقاً بالكهرباء.. وفاة طالب أثناء مباراة كرة قدم في ملعب بمركز بدر

السبت 06/فبراير/2021 - 11:14 م
جثة
جثة
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أسماء الجنبيهى

لقي طالب مصرعه، نتيجة صعق بالكهرباء، أثناء مباراة كرة قدم  في ملعب خاص بقرية المعركة بمركز بدر بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى بدر المركزى باستقبال جثة محمد سليمان عبد الحميد 16 سنة من قرية المعركة، أثر صعقًا بالكهرباء. 

علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرعه أثناء ملامسة عمود كهربائي بملعب كرة قدم خاص ، وتم حفظ الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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