باقى 52 يوما على انتهاء المدة.. المستندات المطلوب تقديمها للتصالح فى مخالفات البناء

قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق، وثار حولها جدل كبير فى الشارع المصرى.





ومع بدء تطبيق القانون، واجه حالة من الاستياء بين المواطنين في البداية نظرا لارتفاع قيمة التصالح، والتى لا يستطيع أن يتحملها المواطن البسيط، إلا أن الحكومة قامت بتخفيف العبء على المواطن البسيط من خلال مراعاتها البعد الاجتماعى للمواطنين بعد صدور قرارات من المحافظين بتخفيض قيمة التصالح.











وواصلت الحكومة إجراءاتها لتخفيف العبء عن المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء ب مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.









ويعتبر قرار الحكومة بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل هى المرة الرابعة التى قررت فيها ذلك ، حيث قررت الحكومة العام الماضى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والفترة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.







