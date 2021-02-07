ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم .. تصريحات خطيرة من إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة.. والجيش الليبي يعلن هوية القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:24 ص
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
صدى البلد
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها في الآتي...

بينما تواصل إثيوبيا أعمال بناء سد النهضة، تستمر الحكومة الإثيوبية في تعنتها مؤكدة أنها لن تقبل أي اتفاق ينحرف عن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، متحدثة عن خلافات في مسار التفاوض.

أعلنت دولة الإمارات أن الدنمارك قررت رفع الحظر على الرحلات الجوية القادمة منها اعتبارا من الغد. وأكدت سفارة الإمارات في كوبنهاجن "إنهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة الدنمارك".

أطلقت وزارة الصحة السعودية اليوم حملة توعوية تحت شعار «نتعاون ما نتهاون» التي تهدف إلى حث أفراد المجتمع كافة من مواطنيين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

رحب الجيش الوطني الليبي، بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

حذرت مصادر حكومة كويتية من زيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد بشكل غير مسبوق، مع ارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، موضحة أن ذلك سيدفع السلطات لتشديد الإجراءات تدريجيا.

لا تزال الاحتجاجات التي اندلعت قبل شهر في جامع بوجازيتشي التركية باسطنبول، تشكل تهديدًا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وذلك تزامنًا مع اتساع رقعة تلك الاحتجاجات يومًا بعد يوم في مواجهة سياسة القمع والاعتقالات التي تنتهجها الحكومة التركية لإسكات الأصوات المعارضة. 

أكدت إيران أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من حرب اليمن يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي، وذلك بعد إعلانه أن واشنطن ستوقف دعم العمليات العسكرية باليمن.

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، بأن الحكومة الكويتية تتجه لإلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة، وذلك بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي على جميع القادمين إلى الكويت ابتداءً من 21 فبراير الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حقيقة توجه الحكومة الكويتية لفرض حظر التجوال

نشرة أخبار العالم| انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.. تطور جديد في بناء سد النهضة.. روسيا تطرد دبلوماسيين أوروبيين

قرار عاجل من الدنمارك بشأن الرحلات الجوية مع الإمارات

الكويت تتجه لإلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة إلى البلاد

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. التطورات الصحية لـ سيد رجب .. وحالة ابن مدحت صالح وحفيد عماد رشاد .. حل أزمة شريف دسوقى

تطورات الحالة الصحية لـ الفنان سيد رجب بعد اصابته بكورونا

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على طلائع الجيش

نجل عزت العلايلي: والدي عاش بصحة جيدة حتى آخر لحظات حياته

في عيد ميلاد زوجها.. أجرأ إطلالات لقاء الخميسي برفقة عبدالمنصف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو

بعد تصدرها تريند .. ليلى أحمد زاهر بإطلالات محتشمة تزيد من جمالها

بالشوفان والجزر والبطاطس.. طرق مختلفة لعمل البان كيك