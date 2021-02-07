يوسف شعبان: بمثل الشخصية كأنها لحم ودم

قال الفنان يوسف شعبان، أن الفنانة رجاء حسين ، فنانة عظيمة، معقبا إننا افتقدنا الفنان رشوان توفيق كممثل وكقيمة فنية كبيرة.





وأضاف " يوسف شعبان " في مداخلة هاتفية مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة " ، قائلًا : " انا كل مشاهدي اللي مثلتها بحبها وبحب افتكرها ، لأني مثلتها بمعايشة كاملة.. أنا بمثل الشخصية كأنها لحم و دم " .





وتابع، أنه لا يوجد مشهد صعب في التمثيل، وكل المشاهد واخدة مني نفس المجهود ، ونفس التفكير ونفس المستوى " .



