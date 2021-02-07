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توك شو

يوسف شعبان: بمثل الشخصية كأنها لحم ودم

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:20 ص
الفنان يوسف شعبان
الفنان يوسف شعبان
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ندى رأفت
قال الفنان يوسف شعبان، أن الفنانة رجاء حسين ، فنانة عظيمة، معقبا إننا افتقدنا الفنان رشوان توفيق كممثل وكقيمة فنية كبيرة. 

وأضاف " يوسف شعبان " في مداخلة هاتفية مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة " ، قائلًا : " انا كل مشاهدي اللي مثلتها بحبها وبحب افتكرها ، لأني مثلتها بمعايشة كاملة.. أنا بمثل الشخصية كأنها لحم و دم " .

وتابع، أنه لا يوجد مشهد صعب في التمثيل، وكل المشاهد واخدة مني نفس المجهود ، ونفس التفكير ونفس المستوى " . 

ووجه الفنان مجدي أبو عميرة للفنان يوسف شعبان عن مشاركته في العمل معه ، خاصة في مسلسل المال والبنون ، قائلًا : " اول ما عرف اني مخرج للمسلسل قالي انت محدش هيعرف يكلمك بعد كده " ، مضيفًا أنه شارك معه في العديد من المسلسلات الدينية حيث كان يعمل " أبو عميرة " كمخرج منفذ لها ، مؤكدًا أن " شعبان " كان أول الداعمين له في جميع المشاهد .
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