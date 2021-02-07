يوسف شعبان: بمثل الشخصية كأنها لحم ودم

قال الفنان يوسف شعبان، أن الفنانة رجاء حسين ، فنانة عظيمة، معقبا إننا افتقدنا الفنان رشوان توفيق كممثل وكقيمة فنية كبيرة.
وأضاف " يوسف شعبان " في مداخلة هاتفية مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة " ، قائلًا : " انا كل مشاهدي اللي مثلتها بحبها وبحب افتكرها ، لأني مثلتها بمعايشة كاملة.. أنا بمثل الشخصية كأنها لحم و دم " .
وتابع، أنه لا يوجد مشهد صعب في التمثيل، وكل المشاهد واخدة مني نفس المجهود ، ونفس التفكير ونفس المستوى " .
ووجه الفنان مجدي أبو عميرة للفنان يوسف شعبان عن مشاركته في العمل معه ، خاصة في مسلسل المال والبنون ، قائلًا : " اول ما عرف اني مخرج للمسلسل قالي انت محدش هيعرف يكلمك بعد كده " ، مضيفًا أنه شارك معه في العديد من المسلسلات الدينية حيث كان يعمل " أبو عميرة " كمخرج منفذ لها ، مؤكدًا أن " شعبان " كان أول الداعمين له في جميع المشاهد .